Taiyo Kisokogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taiyo Kisokogyo lud am 11.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Taiyo Kisokogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 118,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 77,42 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Taiyo Kisokogyo 3,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at