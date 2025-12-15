Taiyo Kisokogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Taiyo Kisokogyo hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 25,59 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -24,310 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at