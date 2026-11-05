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05.11.2026 06:31:28
TAIYO NIPPON SANSO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TAIYO NIPPON SANSO lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 82,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 375,38 Milliarden JPY gegenüber 336,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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