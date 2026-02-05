TAIYO NIPPON SANSO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAIYO NIPPON SANSO hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 82,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent auf 346,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 328,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at