TAIYO NIPPON SANSO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAIYO NIPPON SANSO präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 101,00 JPY gegenüber 65,60 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 361,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 314,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at