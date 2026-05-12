TAIYO NIPPON SANSO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAIYO NIPPON SANSO hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 71,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 361,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 286,22 JPY beziffert, während im Vorjahr 228,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

TAIYO NIPPON SANSO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 359,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 308,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at