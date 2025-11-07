TAIYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAIYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

TAIYO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 82,17 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at