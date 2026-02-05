TAIYO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAIYO hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 57,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,66 Prozent auf 35,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

