TAIYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAIYO hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 88,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAIYO 57,42 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at