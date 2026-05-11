TAIYO YUDEN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAIYO YUDEN hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren -46,820 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAIYO YUDEN 89,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 118,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TAIYO YUDEN ein EPS von 18,67 JPY je Aktie vermeldet.

TAIYO YUDEN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 355,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 341,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at