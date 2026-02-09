TAIYO YUDEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAIYO YUDEN hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAIYO YUDEN 0,970 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 574,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 570,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

