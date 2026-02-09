|
09.02.2026 06:31:29
TAIYO YUDEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TAIYO YUDEN hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAIYO YUDEN 0,970 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 574,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 570,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!