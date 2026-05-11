TAIYO YUDEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAIYO YUDEN hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,230 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,08 Prozent auf 568,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 569,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,36 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at