TAIYO YUDEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAIYO YUDEN präsentierte am 11.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 100,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,03 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 70,98 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 85,64 Milliarden JPY gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 433,46 JPY. Im Vorjahr hatte TAIYO YUDEN 227,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 349,64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 300,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 389,90 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 347,30 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at