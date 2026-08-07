TAIYO YUDEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAIYO YUDEN hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 19,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAIYO YUDEN noch ein Gewinn pro Aktie von -7,020 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAIYO YUDEN 93,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at