09.02.2026 06:31:29
TAIYO YUDEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TAIYO YUDEN hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAIYO YUDEN 36,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 88,52 Milliarden JPY gegenüber 86,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
