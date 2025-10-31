Taiyuan Chemical Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Taiyuan Chemical Industry hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiyuan Chemical Industry -0,070 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Taiyuan Chemical Industry 175,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at