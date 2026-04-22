Taiyuan Heavy Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taiyuan Heavy Industry stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Taiyuan Heavy Industry im vergangenen Quartal 2,82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiyuan Heavy Industry 2,77 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at