Taiyuan Lion-Head Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taiyuan Lion-Head Cement präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiyuan Lion-Head Cement -0,100 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,26 Prozent auf 110,4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,090 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Taiyuan Lion-Head Cement ein Ergebnis je Aktie von -0,130 CNY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Taiyuan Lion-Head Cement im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 440,31 Millionen CNY im Vergleich zu 479,32 Millionen CNY im Vorjahr.

