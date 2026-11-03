Taiyuan Lion-Head Cement legte Quartalsergebnis vor

Taiyuan Lion-Head Cement veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 112,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at