Taiyuan Lion-Head Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taiyuan Lion-Head Cement hat am 25.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,02 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiyuan Lion-Head Cement einen Umsatz von 95,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at