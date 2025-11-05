Taj GVK Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taj GVK Hotels Resorts hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at