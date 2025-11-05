05.11.2025 06:31:28

Taj GVK Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taj GVK Hotels Resorts hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen