Taj GVK Hotels Resorts: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taj GVK Hotels Resorts hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,03 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,55 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at