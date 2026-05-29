Taj GVK Hotels Resorts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Taj GVK Hotels Resorts hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 50,88 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,46 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taj GVK Hotels Resorts einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65,31 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Taj GVK Hotels Resorts mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at