|
29.05.2026 06:31:29
Taj GVK Hotels Resorts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Taj GVK Hotels Resorts hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 50,88 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,46 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taj GVK Hotels Resorts einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65,31 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Taj GVK Hotels Resorts mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.