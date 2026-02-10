Taj GVK Hotels Resorts: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taj GVK Hotels Resorts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taj GVK Hotels Resorts ein EPS von 6,57 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,42 Prozent auf 1,36 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at