Taka-Q hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taka-Q veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 25,15 JPY gegenüber 9,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,54 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,24 Milliarden JPY.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38,21 JPY, nach 80,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,86 Prozent zurück. Hier wurden 8,51 Milliarden JPY gegenüber 9,65 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at