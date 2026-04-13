|
13.04.2026 06:31:29
Taka-Q hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Taka-Q veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 25,15 JPY gegenüber 9,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,54 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,24 Milliarden JPY.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38,21 JPY, nach 80,18 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,86 Prozent zurück. Hier wurden 8,51 Milliarden JPY gegenüber 9,65 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!