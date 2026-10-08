Taka-Q legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taka-Q hat am 07.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,63 JPY gegenüber -3,870 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,66 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taka-Q 1,87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at