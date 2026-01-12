|
Taka-Q verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Taka-Q hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,32 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Milliarden JPY.
