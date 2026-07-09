Taka-Q veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Taka-Q hat am 08.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Taka-Q hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,06 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,20 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at