Takachiho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takachiho hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 303,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 271,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,11 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at