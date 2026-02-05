TAKACHIHO KOHEKI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAKACHIHO KOHEKI lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,73 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at