TAKACHIHO KOHEKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAKACHIHO KOHEKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 17,04 JPY gegenüber 20,82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 8,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAKACHIHO KOHEKI 8,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 75,88 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKACHIHO KOHEKI einen Gewinn von 79,10 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,51 Milliarden JPY, während im Vorjahr 28,10 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at