TAKACHIHO KOHEKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAKACHIHO KOHEKI äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 34,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKACHIHO KOHEKI 7,34 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 7,40 Milliarden JPY gegenüber 6,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at