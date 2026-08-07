TAKACHIHO KOHEKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKACHIHO KOHEKI hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 11,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKACHIHO KOHEKI noch ein Gewinn pro Aktie von 3,69 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at