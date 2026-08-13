Takachiho stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Takachiho hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 153,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takachiho 218,79 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 2,32 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takachiho 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at