Takachiho veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takachiho hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -137,50 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Takachiho ein EPS von -67,430 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 470,09 JPY gegenüber 477,76 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Takachiho im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,69 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 8,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at