Takada: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takada hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takada ein EPS von 25,84 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 13,61 Milliarden JPY gegenüber 13,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at