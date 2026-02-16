Takada Kiko: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takada Kiko hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 27,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3,23 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takada Kiko 4,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at