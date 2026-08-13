Takada Kiko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Takada Kiko hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 55,76 JPY gegenüber -13,460 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,75 Prozent auf 2,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at