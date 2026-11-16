Takada Kiko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takada Kiko hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 30,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -58,100 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,21 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,30 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at