Takada Kiko hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takada Kiko gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Takada Kiko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 92,470 JPY gegenüber 56,81 JPY im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,48 Prozent auf 14,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at