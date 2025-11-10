Takada Kiko: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Takada Kiko hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 58,10 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takada Kiko in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at