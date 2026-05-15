|
15.05.2026 06:31:29
Takada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Takada hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 138,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 159,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 15,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takada 14,48 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 171,32 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Takada ein Gewinn pro Aktie von 362,01 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 53,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 58,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.