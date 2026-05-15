Takada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Takada hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 138,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 159,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takada 14,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 171,32 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Takada ein Gewinn pro Aktie von 362,01 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 53,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 58,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at