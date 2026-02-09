Takada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Takada veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 13,15 JPY gegenüber 29,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at