Takada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Takada veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 13,15 JPY gegenüber 29,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 12,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
