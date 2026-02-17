|
Takaful Al Emarat: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Takaful Al Emarat lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 AED beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 609,5 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takaful Al Emarat 173,9 Millionen AED umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,090 AED für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 610,98 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 453,07 Millionen AED im Vorjahr.
