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14.08.2026 06:31:29
Takaful Al Emarat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Takaful Al Emarat veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,13 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takaful Al Emarat 0,070 AED je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 202,8 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162,0 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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