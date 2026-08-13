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13.08.2026 06:31:29
Takaful House mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Takaful House hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Takaful House mit einem Umsatz von insgesamt 290,6 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,0 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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