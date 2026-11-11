Takaful House zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Takaful House hat am 08.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takaful House 0,060 AED je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 267,5 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum waren 277,8 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at