Takaful International Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takaful International Company hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BHD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Mit einem Umsatz von 7,9 Millionen BHD, gegenüber 8,6 Millionen BHD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at