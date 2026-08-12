Takaful International Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takaful International Company lud am 09.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Takaful International Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen BHD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,2 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at