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10.11.2026 06:31:29
Takaful International Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Takaful International Company hat am 08.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Takaful International Company im vergangenen Quartal 9,0 Millionen BHD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takaful International Company 9,4 Millionen BHD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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